قال أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن سعر تذاكر القطارات هي الأقل بين جميع وسائل النقل في مصر، لكن سيتم تحريك الأسعار بعد انتهاء مراحل التطوير، مشيرًا إلى خدمة السكك الحديدية لجميع طوائف وفئات الشعب.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "حديث المساء"، المذاع عبر قناة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، أن التذاكر تمثل نحو 20 أو 25% من تكلفة التشغيل، واعتبر أنها بذلك لا "تمثل شيئًا"، لكن هناك بعدًا اجتماعيًا والدولة تهدي لركاب السكة الحديد هذا البعد.

وتابع: "بعد مراحل التطوير وارتفاع مستوى الخدمة المقدمة للراكب، سيحدث بعض التحريك لأسعار التذاكر وخصوصًا القطارات المكيفة لأنه سيكون هناك نظام جديد للخدمة المقدمة وسنراعي عنصر تكلفة الشتغيل".