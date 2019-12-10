فوضى وصراخ في جلسة استماع بالكونجرس حول عزل ترامب





- إعلامى أمريكى يميني متطرف يتهم رئيس اللجنة القضائية فى مجلس النواب والحزب الديمقراطي بـ"الخيانة"

أطلق إعلامى أمريكى يميني متطرف، أمس الاثنين، صرخات واتهامات بالخيانة للديمقراطيين خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي بشأن مساءلة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الرامية إلى عزله على خلفية قضية أوكرانيا، في وقت يستعد فيه الديمقراطيون للإعلان عن لائحتي اتهام ضد ترامب.

ولم تمض ثوان على افتتاح النائب الديمقراطى جيرولد نادلر، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، الجلسة عندما نهض شاب ملتح كان يجلس من المقاعد العامة في الجزء الخلفي من القاعة وبدأ يصرخ مدافعا عن ترامب، ليتضح أنه أوين شرويير، مقدم البرامج في موقع "إنفورز" اليميني المتطرف.

وصاح شرويير قائلا: "الأمريكيون سئموا من عملية احتيالكم، ترامب بريء"، مضيفا: "لقد صوتنا لصالح ترامب، وأنتم ببساطة تقومون بإجراءت لعزله لأنكم لا تحبونه"، مخاطبا نادلر: "أنت الشخص الذي ارتكب الخيانة"، وفقا لشبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية.

وعلى الفور دخلت عناصر من شرطة الكابيتول "شرطة الكونجرس" إلى القاعة لإخراجه منها، لكن شرويير واصل صراخه قائلا: "يرتكب جيرولد نادلر والحزب الديمقراطي خيانة ضد هذا البلد، يمكنكم طردي، لكنه هو الشخص (نادلر) الذي ارتكب الخيانة".

وكان شرويير يبث تلك الوقائع على الهواء مباشرة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وأكد للضباط خارج القاعة أنه لم يكن عنيفًا، معتبرا أنه كان يؤدي "واجبه الوطنى".

يُذكر أن شرويير ساهم في نشر أكثر نظريات المؤامرة غرابة خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، حيث اتهم المرشحة الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون بأنها كانت تدير عصابة لاستغلال الأطفال جنسيا عبر سلسلة من مطاعم البيتزا، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأدى انتشار تلك الادعاءات إلى تعريض الموظفين في تلك المطاعم للتهديد والمضايقة، من بينها قيام مسلح بمهاجمة مطعم للبيتزا في واشنطن في ديسمبر 2016، وقد حكم على ذلك المسلح بالسجن 4 سنوات.

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام أمريكية أنه من المتوقع أن يعلن الديمقراطيون، اليوم الثلاثاء، عن لائحتي اتهام ضد الرئيس الأمريكى.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن 3 مسؤولين مطلعين على القضية، إن لائحتي الاتهام ستركزان على سوء استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن هناك اتهاما ثالثا حول عرقلة العدالة ما زال قيد المناقشة، منوهة إلى أن مصادرها تشير إلى أن لوائح الاتهام لا تزال قيد الإعداد.

وكان رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي جيرولد نادلر قد اختتم جلسة الاستماع، أمس، بإدانة سلوك الرئيس باعتباره تهديدا مستمرا لانتخابات البلاد ونظام الحكم الديمقراطي.

وقال نادلر بعد أن استمعت اللجنة إلى أعضاء لجنة المخابرات بمجلس النواب بشأن تحقيقهم في أمر ترامب، إن "مثل هذا السلوك يستلزم المساءلة بشكل واضح. ستواصل هذه اللجنة عملها وفقا لذلك".