اليابان: طفل ينجح في امتحان رياضيات خاص بطلبة الجامعات

نجح طفل يبلغ من العمر 9 أعوام، وينحدر من مقاطعة هيوجو في غرب اليابان، في امتحان رياضيات مناسب لمستوى طلبة الجامعات، بحسب ما قاله "معهد شهادات الرياضيات" في اليابان اليوم الثلاثاء.

وذكر المعهد أن الطفل شوجو أندو، يدرس من أجل خوض الامتحان منذ عامين، ويعتزم استخدام مهاراته المتعلقة بمادة الرياضيات من أجل تحسين المجتمع، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليابانية "كيودو".

ونقل التقرير عن الطفل القول، إنه يرغب في استخدام مهاراته لمكافحة تغير المناخ.

ويعد الاختبار والإنجاز، أساسيا بالنسبة لنظام المدارس الذي يتميز بشدة التنافس في اليابان.

ومع ذلك، فقد تراجعت اليابان من المركز الخامس إلى السادس، في تصنيف الدول حسب قدرات تلاميذ مدارسها في مادة الرياضيات، بحسب أحدث بيانات صادرة عن برنامج تقييم الطلاب الدولي.