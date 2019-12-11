«قسد»: إعلان أردوغان تسكين مليون شخص شمالي سوريا أمر خطير جدا

وصف القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن تسكين مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين السوريتين، بـ"أمر خطير جدا يهدف إلى توطين غرباء في هذه المدن".

وشدد عبدي - وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء - على أن روسيا والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية منع تغيير ديموغرافية المناطق المحتلة، داعيا الدولتين إلى تنفيذ التزاماتهما ووضع آلية لعودة السكان الأصليين.

وكان عبدي قد عقد لقاء مع هيئة الأعيان في شمال شرقي سوريا، حيث تطرق إلى التطورات الأخيرة في المنطقة والعدوان التركي على المنطقة.

وتحدث القائد العام لقوات "قسد"، خلال اللقاء، عن الاتفاقيات الدولية التي عقدت لحماية المنطقة من العدوان التركي والتطهير العرقي والتغيير الديمغرافي، وأكد على استمرار قواته في العمل على حماية التنوع والاستقرار والسلم في المنطقة وسوريا.

وأوضح أن تركيزهم ينصب على وضع مواطني شمال شرقي سوريا بكافة مكوناتها في الصورة وكشف كل التطورات والاتفاقيات والتفاهمات التي أبرموها مع القوى الدولية والسورية.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة على تمسك سكان المنطقة بـ"قوات سوريا الديمقراطية "والعمل جنبا إلى جنب معها من أجل حماية المكتسبات التي تم تحقيقها، وشددوا على التكاتف والتآخي في وجه كل المحاولات التي تستهدف وحدة مكونات المنطقة.