اشتراكي ألماني يعرب عن فزعه من عبارات بوتين عن جورجي قُتل في برلين

وجه خبير الشؤون الخارجية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، نيلز شميد، انتقادات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية تصريحاته في واقعة اغتيال مواطن جورجي في برلين يُشتبه في تورط جهات روسية فيها.

وقال شميد في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية اليوم الثلاثاء: "أنا اشعر بالفزع من انتقاء العبارات".

وكان الرئيس الروسي قال مساء الاثنين على هامش قمة أوكرانيا في باريس إن الرجل الجورجي الذي قُتل في برلين كان "قاطع طريق" شارك في هجمات إرهابية على مدنيين.

وكانت ألمانيا أعلنت الأسبوع الماضي أنها طردت اثنين من الدبلوماسيين الروس بدعوى أن روسيا لم تتعاون بما فيه الكفاية مع التحقيق في مقتل الرجل الجورجي /40 عاما/.

وتشتبه السلطات الألمانية في تورط الدولة الروسية في إطلاق النار الذي وقع في متنزه بوسط برلين في أغسطس.

وذكر شميد أنه حتى إذا كان هذا الرجل إرهابيا، فإن هذا لا يجعل من الجائز أن تقوم استخبارات أجنبية بقتله في ألمانيا، مضيفا أن هناك إجراءات قانونية يتعين على روسيا الالتزام بها.