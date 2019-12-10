أعمال القمة الخليجية تنطلق بجلسة افتتاحية ترأسها العاهل السعودي

افتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز القمة الخليجية التي تستضيفها الرياض اليوم الثلاثاء.

وقال الملك في كلمته الافتتاحية إن مجلس التعاون الخليجي "تمكن منذ تأسيسه من تجاوز الأزمات التي مرت بها المنطقة".

وأضاف: "منطقتنا اليوم تمر بظروف وتحديات تستدعي تكاتف الجهود لمواجهتها، حيث لا يزال النظام الإيراني يواصل أعماله العدائية لتقويض الأمن والاستقرار ودعم الإرهاب، الأمر الذي يتطلب منا المحافظة على مكتسبات دولنا ومصالح شعوبنا، والعمل مع المجتمع الدولي لوقف تدخلات هذا النظام، والتعامل بجدية مع برنامجه النووي وبرنامجه لتطوير الصواريخ البالستية، وتأمين مصادر الطاقة وسلامة الممرات المائية وحرية حركة الملاحة البحرية".

وجدد التأكيد على الموقف الثابت "تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

كما ثمن "جهود الأشقاء اليمنيين وعلى رأسهم الحكومة اليمنية في التوصل إلى اتفاق الرياض"، وأكد "على استمرار التحالف في دعمه للشعب اليمني وحكومته، وعلى أهمية الحل السياسي في اليمن".

وبعد إلقاء كلمته، أعلن الملك انتهاء الجلسة الافتتاحية والتحول لجلسة مغلقة.