«الخضر» الأوروبي يطالب ميركل بدعم تشديد أهداف حماية المناخ الأوروبية



طالبت كتلة "الخضر" في البرلمان الأوروبي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بدعم واضح لتشديد أهداف حماية المناخ للاتحاد الأوروبي لعام 2030.

وقال النائب الأوروبي سفين جيجولد في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نُشرت اليوم الثلاثاء إن خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 55% مقارنة بعام 1990 هو الحد الأدنى، وأضاف: "الحكومة الألمانية تتملص من أهداف حماية المناخ الأوروبية لعام 2030".

وكانت ميركل دعت مطلع هذا الأسبوع إلى هدف جعل أوروبا محايدة مناخيا بحلول عام 2050. هذا يعني أن الاتحاد الأوروبي سيتعين عليه حتى ذلك الحين تجنب كافة أنواع الانبعاثات أو تخزينها. وتعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورزولا فون دير لاين طرح خطة غدا الأربعاء لحماية المناخ يُطلق عليها اسم "الاتفاق الأخضر".

وذكر جيجولد أن الهدف قصير المدى يمثل أهمية أكبر، وقال: "من يرد أن يكون محايدا مناخيا بحلول عام 2050، يتعين عليه خفض الانبعاثات الكروبنية اليوم. حماية المناخ لا ينبغي إرجاؤها لمدة طويلة"، مطالبا ميركل بالإسهام بشكل واضح في أهداف حماية المناخ قصيرة المدى التي تطرحها فون دير لاين.

تجدر الإشارة إلى أن السياسية الألمانية فون دير لاين تدعو إلى تشديد أهداف الاتحاد الأوروبي لحماية المناخ لعام 2030 بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تتراوح بين 50 إلى 55%. وينص الهدف الحالي على الخفض بنسبة 40%. وإذا تم رفع هذا الهدف، سيتعين على ألمانيا أيضا بذل جهود إضافية في هذا المجال.

وقال جيجولد: "بتشديد أهداف المناخ للاتحاد الأوروبي، ستكون حزمة إجراءات حماية المناخ غير الكافية للحكومة الألمانية في نهاية المطاف مجرد أوراق مهملة".