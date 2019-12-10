أبو الرجال حكما مساعدا في افتتاح كأس العالم للأندية

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أعلنت لجنة الحكام بكأس العالم للأندية عن طاقم التحكيم المُعين لإدارة مباراة الافتتاح بين السد القطري وهينيجين سبور بطل كالدونيا الجديدة.

ويستضيف السد باعتباره بطل الدوري القطري عن النسخة الماضية فريق هينيجين في السابعة والنصف مساء غدًا الأربعاء في افتتاح النسخة الـ 16 من كأس العالم للأندية.

ويقود الحكم الجزائري مصطفى غربال مباراة الافتتاح على أن يعاونه الحكم المصري الوحيد المشارك في مونديال الأندية، محمود أبو الرجال كحكما مساعدا.

كما يعاون غربال وأبو الرجال الجزائري الآخر مقران، بالإضافة إلى إسماعيل عبدالفتاح حكم رابع.