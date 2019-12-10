جورج متى: توقعات بنمو الطلب على الصلب 4% فى مصر العام المقبل

توقع جورج متّى، رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد العربى للصلب، أن ينمو الطلب على الصلب فى مصر ٤٪ خلال ٢٠٢٠، مدفوعا باستمرار العمل فى المشروعات الجديدة وتحسن الاستهلاك من جانب المستهلك الخاص، مما يترتب عليه التخلص من المخزون الفائض والذى تراكم فى عام ٢٠١٩ ليصل إلى ٧٠٠ ألف طن.

وأوضح «متّى» خلال فعاليات مؤتمر الحديد والصلب مؤتمر «ميتل بوليتان»، Middle East Iron and steel، والذى بدأ أمس بمدينة دبى، ويختتم أعماله اليوم، بحضور عدد من كبرى شركات الحديد من الشرق الاوسط، أنه رغم انخفاض الطلب على الصلب بنسبة ٦٪ العام الجارى مقارنة بعام ٢٠١٨، الا ان هناك تحسنا للطلب بدأ فى النصف الثانى من العام سرعة تنفيذ المشروعات الكبرى مثل العاصمة الادارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وخطوط مترو الأنفاق وغيرها.

وكشف تقرير اللجنة الاقتصادية بالاتحاد العربى للصلب ــ الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه ــ أنه مع فرض الرسوم الحمائية التى أقرتها الحكومية وخفض سعر الغاز، ارتفع الطلب وانخفض المخزون عند أقل مستوياته، وتوقع التقرير أن يصل الاستهلاك إلى 9.9 مليون طن فى 2020، بنسبة نمو 4%.

وتوقع التقرير أن تقود مصر، أكبر مستهلك للصلب فى الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، النمو الاقتصادى فى المنطقة، مشيرا إلى أنه على الرغم من تعافى قطاعات الغاز والسياحة وتجارة الجملة والعقارات والإنشاءات، إلا أن الفترة الماضية شهدت ركودا فى سوق الحديد، حيث ارتفع المخزون إلى أعلى مستوياته، نتيجة انخفاض أسعار الواردات، مما أثر بالسلب على المصانع المتكاملة المحلية، وأدى لانكماش سوق الصلب خلال النصف الأول من العام الجارى بنحو 6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضى.

وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، قال متّى إنه من المتوقع أن يبلغ حجم الاستهلاك من منتجات الصلب 40 مليون طن بنهاية العام الجارى و٤١ مليون طن بنهاية ٢٠٢٠، وبتراجع نحو 7% عن العام الماضى الذى سجل 43 مليون طن.

وقال التقرير إن التراجع فى حجم الاستهلاك الذى تشهده الأسواق فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، جاء بسبب الانكماش الملحوظ فى سوق الصلب بدول مجلس التعاون الخليجى بنسبة 8%، بالإضافة إلى عدم البدء فى مشروعات اعمار سوريا والعراق مع استمرار العمليات العسكرية فى سوريا واليمن وعدم الاستقرار السياسى فى بعض الدول الاخرى.

وتوقع «متّى» أن يتحسن الطلب فى المنطقة فى العام المقبل لتصل معدلات نمو الاستهلاك نحو 2% بزيادة حوالى مليون طن عن تقديرات العام الجارى، منها 34.1 مليون طن حديد تسليح وقطاعات الصلب، و7 ملايين طن مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن.

ويناقش المؤتمر الذى يعقد على مدار يومين، التحديات التى تواجهها صناعة الحديد والصلب بالشرق الاوسط ومخاوف تباطؤ نمو تلك الصناعة فى ٢٠٢٠ بسبب تعرضها لعدد من التحديات.

وقال سعيد غمران الرميثى، الرئيس التنفيذى لشركة حديد الإمارات فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب لهذا العام ينعقد فى وقت صعب بالنسبة لأسواق الصلب العالمية، حيث إن عددا من دول العالم اتخذت، خلال العامين الماضيين، بعض الإجراءات الحمائية لحماية صناعتها المحلية من الصلب.

قال حسن شعشع، العضو المنتدب لقطاع العمليات، بحديد الإمارات، إن الحرب التجارية العالمية، رفع أسعار الخامات بنسبة ٣٢٪، وتوقع استمرار تلك الأزمة العام المقبل، مع تراجع النمو فى صناعة الحديد بالدول النامية ٠.٤٪ بسبب جملة التحديات التى تواجهها الصناعة.