 قوات إسرائيلية تعتقل 11 فلسطينيا في الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات إسرائيلية تعتقل 11 فلسطينيا في الضفة الغربية

اعتقال فلسطينيين
اعتقال فلسطينيين
د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 - 9:55 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 - 9:55 ص

 

أفاد تقرير إخباري إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن قوات إسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 11 فلسطينيا خلال مداهمات بالضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، على موقعها الإلكتروني، أن المداهمات قامت بها قوات من الأمن الداخلي وحرس الحدود والشرطة.

ولم تذكر الصحيفة ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية، إلا أنها أشارت إلى أن القوات عثرت على أسلحة غير مرخصة.

وتعتقل إسرائيل، بصورة شبه يومية، فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".

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