وزير الآثار يتفقد المتحف القومي للحضارة للوقوف على سير الأعمال

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط؛ للوقوف على تطورات سير الأعمال بقاعة العرض المركزية وقاعة المومياوات الملكية والتي من المقرر افتتاحهما قريبا.

تضمنت الجولة قاعة العرض المركزي والتى ستعرض بها القطع الأثرية من جميع العصور المصرية المختلفة بدءًا من عصور ماقبل التاريخ وحتى العصر الحديث، وقاعة المومياوات الملكية والتى ستضم 22 مومياء ملكية و17 تابوت ملكيا سيتم نقلهم في موكب مهيب قريبا من متحف المصري بالتحرير.

وأوضح الدكتور أحمد الشربينى المشرف العام علي متحف الحضارة، أن الأعمال بالقاعات يسير على قدم وساق للانتهاء منها في الوقت المقرر لها واتخاذ كافة الأساليب العلمية والاستعدادات اللازمة لاستقبال مجموعة المومياوات والتوابيت لتعرض في أكبر عرض متحفي شامل.

ثم عقد وزير الأثار، اجتماعا مع اللجنة العليا لسيناريو المتاحف؛ لمناقشة التفصيلات النهائية الخاصة بسيناريو عرض القاعات.