أبو الغيط يشارك غدا في افتتاح فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالشارقة

يشارك السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، غداً في افتتاح فرع جديد للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، بحضور كل من الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية.

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، أن هذا الفرع يعد الأول من نوعه للأكاديمية بمنطقة الخليج العربي، وأن افتتاحه يعكس نجاحاً لها فى بناء مؤسسات تعليمية بمعايير عالمية.

وقال إن الأكاديمية هي إحدى المنظمات العربية وتعد الذراع التعليمي والفني للجامعة العربية، وأن توسعها يمثل قصة نجاح حقيقية ، ويعكس ما يمكن أن يفضى إليه العمل العربي المشترك من ثمار إذا ما جرى على أساس علمي وبروح تشاركية حقيقية .

وأكد المصدر أن الأكاديمية حققت حلماً بتوطين التكنولوجيا والمعرفة وخاضت في مجالات تقع في القلب من الاقتصاد العالمي المعاصر، وهي الاتصالات والمعلومات، وأخذت على عاتقها مهمة ليس هناك ما يفوقها من حيث الأهمية والخطورة وهي تكوين الكادر العربي؛ تعليماً وتدريباً وتأهيلاً وتسليحاً بأحدث المعارف والخبرات .

وأشار إلى أن مشاركة الأمين العام فى حفل افتتاح الفرع الجديد تعكس اهتمامه بدعم الأكاديمية لمواصلة مسيرة التطوير والتوسع على الصعيد العربي، كما تعكس ما يكنه من تقدير خاص للشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، صاحب الرؤية التنويرية والالتزام العربي، الذى حرص على هذه الشراكة مع الأكاديمية إيماناً منه بمركزية قضية التعليم والثقافة على الصعيد العربي.