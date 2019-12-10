اليونان تشكو تركيا إلى الأمم المتحدة على خلفية مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا

أعلنت الحكومة اليونانية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الخارجية بعثت برسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئاسة مجلس الأمن الدولي بشأن مذكرة التفاهم التركية الليبية حول ترسيم الحدود في البحر المتوسط.

ونقلت "وكالة أنباء أثينا مقدونيا" عن المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتساس القول إن الوزارة أكدت للأمم المتحدة أن الاتفاق "جرى إعداده بسوء نية وينتهك /قانون البحار/ نظرا لأن المنطقتين البحريتين لتركيا وليبيا ليستا متجاورتين ولا توجد حدود بحرية مشتركة بين البلدين".

كما لفتت إلى أن الاتفاق "لا يأخذ بعين الاعتبار الجزر اليونانية (في البحر المتوسط) وحقها في أن يكون لها مناطق بحرية".

وشدد على أن الاتفاق "لاغ لأنه لم يحصل على موافقة البرلمان الليبي، كما أكدت على ذلك رسالة بعث بها رئيس البرلمان الليبي إلى أمين عام الأمم المتحدة".

وفي تصريحات للصحفيين، قال بيتساس إن الحكومة بدأت مبادرات دبلوماسية على المستويين الأوروبي والدولي بشأن هذه القضية.