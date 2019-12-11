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تسمم غذائي يصيب 262 شخصا في السعودية

تعبيرية
تعبيرية
(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 - 11:54 م | آخر تحديث : الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 - 11:54 م

ارتفع عدد المصابين في حادث التسمم الغذائي الذي وقع بفعل تناول وجبات من أحد المطاعم غربي مدينة عسير جنوب غرب السعودية حتى مساء اليوم الثلاثاء إلى 262 حالة تسمم.

وقال المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز آلشايع في تصريح صحفي: "إن 197 شخصًا من الذين أصيبوا بحالة تسمم غادروا المستشفى".

وأوضح الشايع: "أن الوضع الصحي العام للمصابين مستقر ومطمئن".

وأكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن الجهات الطبية تعمل على تقديم الخدمات الصحية اللازمة للمصابين، بالإضافة إلى إجراء الفحوص المخبرية اللازمة للوصول إلى التشخيص الطبي الدقيق بعد اكتمال ظهور النتائج المخبرية.

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