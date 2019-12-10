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لسنوات عديدة مضت اعتاد أهل بيت لحم الفلسطينيين، مع حلول كل كريسماس، رؤية حافلات السائحين الذين يتوافدون على كنيسة المهد فيمضوا عدة ساعات ويعودوا للإقامة فى الأراضى الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، ولكن الآن سيمكث كثير من أولئك السائحين بالضفة الغربية بعد رواج نوع جديد من السياحة القائم على ثقافة مقاومة الاحتلال، حيث كل جزء فى الضفة لديه قصته الفريدة التى تستحق أن يستكشفها أحدهم.

وبحسب "أسوشييتد برس"، فقد أقيم فى بيت لحم العديد من بيوت الضيافة والمطاعم الفلسطينية وبرامج سياحية هدفها جذب السياح القادمين للحج لكنيسة القيامة للاطلاع على الثقافة الفلسطينية والأمر شهد رواجا مؤخرا.

ومن المتوقع أن تكون درة تاج السياحة فى بيت لحم، الأسابيع المقبلة قطعة مزود المسيح التى وصلت حديثا لكنيسة المهد والتى تتألق بحلتها الجديدة بعد ترميمها ورسم جدرانها بتماثيل الملائكة والقديسين.

ورغم تراجع السياحة في بيت لحم منذ سنوات، بسبب المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي؛ إلا أن السياحة عادت لأوجها حيث زار المدينة 3 ملايين شخص العام الماضى، بينما ترجح وزارة السياحة الفلسطينية زيادة نصف مليون على ذلك العدد العام الحالى.

ويرجع إلياس العرجة مدير اتحاد فنادق بيت لحم سبب رواج السياحة المتزايد، لأن المنطقة هى الأكثر أمانا بين بقاع العالم حسب قوله.

ويضيف إلياس أنه من الغريب أن تكون بيت لحم، هى مهد المسيح وموطن نشأته ومكان صلبه وقيامته وفى النهاية يأتيها زائرون أقل من الفاتيكان لذلك يتحتم على القائمين على السياحة جعل المدينة أكثر جاذبية للسائحين.

يذكر أن بيت لحم تعانى من كونها محاطة بالجدار العازل ونقاط التفتيش الإسرائيلية والتى يعلق بها السائحين فى طريقهم للمدينة.

ولتنمية سياحة المقاومة افتتح فى بيت لحم عام 2017 الفندق المسور، وذلك لأنه محاط بجدران الاحتلال العازلة، وكذلك تم رسم جدران الفندق برسوم جرافيتى من عمل الفنان البريطانى بانكسى وكما يحوى لوبى الفندق قطعا فنية لبانكسى سيتم تزيينها بأضواء الكريسماس.

ويستضيف الفندق يوميا حفل لمطربين فلسطينيين بينما ينظم للنزلاء جولات سياحية فى مخيمات الفلسطينيين وفى المعارض الفنية التى تحوى أعمال تحكى عن تاريخ المقاومة.

وفى منطقة أخرى وسط المدينة على بعد ياردات من الكنيسة، يقوم هناك دار ضيافة من القرن الثامن عشر لتقديم الأطعمة الفلسطينية للسائحين، وتم ترميم المكان بتمويل من الحكومة الإيطالية ويشرف عليه الطباخ الفرنسى من أصل فلسطينى فادى قطان.

وفى دار الضيافة المسمي بحوش السيريان يتراوح سعر الإقامة بإحد غرفه الـ12 بين 80 دولار ل115 دولارا فى الليلة بينما يقدم مطعم فوضي فى الفندق أشهى الأطباق الفلسطينية ولكن بلمسات حديثة من الشيف قطان.

ويقول قطان "أري أن السياحة الدينية ليست بحاجة لمن يروج لها إذا علينا ترويج شيئا جديدا لنروج لتاريخنا لثقافتنا بل لمطابخنا التى يقلدها الإسرائيليون فى أوروبا وينسبونها إليهم".

ويصطحب فريق من المرشدين السياحيين التابعين لدار الضيافة ويدعون "الفارياك" السائحين بجولات فى أسواق المدينة ليتعرفوا على صناعة الأطعمة الفلسطينية حيث يطوفون بمحلات الخضار والجزارة وأفران الخبز.

وكذلك ينظم دار الضيافة دورات تدريبية لطهو الأطباق الفلسطينية تشرف عليها جدات فلسطينيات.

ويضيف قطان "هدفى أن يمكث السائحون ليالى ببيت لحم لا ليزوروها مرة ويرحلوا أريدهم يختلطون بالفلسطينيين وينزلون لأسواقهم".

ويوضح قطان أنه بداية عمل الفندق منذ سنين كان أى من السائحين يقضى ليلة واحدة ولكن الآن أصبحوا يمضون أكثر من 3 ليالى والمعدل في ارتفاع.

وكذلك افتتحت عدة دور ضيافة غير الخاص بقطان مثل دار المجوس ذو الشهرة الكبيرة.

ورصدت "أسوشييتد برس" انعكاس إيجابي لدور الضيافة على حياة المجتمع المحلى وأغلبه من المسيحيين، حيث توفر العائلات الطعام المطبوخ بمهارة لمطاعم الدور، وبالمقابل توفر الدور الوظائف لأبناء العائلات، وتغطى الدور احتياجاتها من الأسواق المحلية والتي تشهد انتعاشة بقدوم السائحين وإقامتهم بالمدينة.