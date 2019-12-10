النيابة تطلب تحريات المباحث حول إصابة 5 أشخاص في حريق بالإسكندرية

طلبت نيابة كرموز غرب الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تحريات المباحث، وتقرير المعمل الجنائي، حول واقعة إصابة 5 أشخاص، جراء الحريق الذي نشب أمس بشقة سكنية، داخل عقار كائن في شارع حارة السلطنة، غربي الإسكندرية.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات حي غرب، حول وقوع حريق أمام قهوة الفلاح، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات "رأس التين، والميري، والجمهورية" لتلقي العلاج.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، رفقة سيارات الإسعاف، وقوات تابعة لإدارة الحماية المدنية، تم السيطرة على النيران، التي نشبت في شقة كائنة بالطابق الخامس بالعقار رقم 47 المكون من دور أرضي، و11 طابقا علويا، وطالت ألسنة اللهب العقار رقم 49 بحارة السلطنة.

تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة كرموز، غربي الإسكندرية، حمل رقم 5900 لسنة 2019 إداري، وتباشر النيابة العامة التحقيق.