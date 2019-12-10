مجلس النواب الأمريكي يكشف النقاب عن لائحتي اتهام ضد الرئيس ترامب

كشف رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي جيري نادلر اليوم /الثلاثاء/ النقاب عن لوائح الاتهام ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال نادلر، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم تقديم لائحتي اتهام ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا أن اللائحة الأولى هي إساءة استخدام السلطة، وهي جريمة تستوجب مساءلة الرئيس عندما يقوم باستخدام سلطات منصبه العام للحصول على مصالح شخصية غير لائقة مع تجاهل المصالح القومية وتعريضها للأذى.

وأكد نادلر أن هذا ما فعله الرئيس ترامب بالضبط عندما طلب من الرئيس الأوكراني وضغط عليه للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، مشيرا إلى أن هذا يضر بالأمن القومي الأمريكي ويقوض نزاهة الانتخابات المقبلة ويعد خرقا للقسم الذي حلفه للشعب الأمريكي.

وأوضح نادلر أن اللائحة الثانية هي عرقلة الكونجرس الأمريكي، مشيرا إلى أن الرئيس الذي يعلن أنه فوق المحاسبة وفوق الشعب الأمريكي وفوق سلطات الكونجرس التي تمنح الكونجرس حق مساءلة الرئيس هو رئيس يرى نفسه فوق القانون، "ولذا يجب أن نكون واضحين لا أحد فوق القانون حتى الرئيس نفسه".