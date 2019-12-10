الرئيس عون: سنواصل نضالنا كي تترسخ حقوق اللبنانيين بالعيش الكريم

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، مواصلة النضال من أجل ترسيخ حقوق اللبنانيين بالعيش الكريم.

وقال الرئيس عون، في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام: "71 عاما على صدور الإعلان العالمي لحقوق الانسان، ببصمة لبنانية للمفكر والسياسي شارل مالك، ونحن اليوم أكثر تقديرا لهذه القيمة الإنسانية التي بتحقيقها ترتقي العدالة والمساواة بين البشر".

وأضاف عون: "سنواصل نضالنا كي تترسخ حقوق اللبنانيين بالعيش الكريم والحرية والعلم والأمان".

وتواصلت في لبنان اليوم الاحتجاجات ولليوم الـ55 على التوالي للمطالبة بتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة السياسية، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.

وكانت الاحتجاجات بدأت في لبنان منتصف أكتوبر الماضي، وفي نهاية الشهر نفسه، قدم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري استقالته استجابة لرغبة المحتجين.

وكان عون قد أرجأ أول أمس الأحد الاستشارات النيابية الملزمة، التي كان من المقرر أن تنطلق أمس الاثنين للاتفاق على شخصية لتشكيل الحكومة القادمة، إلى يوم الاثنين المقبل، بعد إعلان المرشح لتولي المنصب المهندس سمير الخطيب اعتذاره عن الاستمرار في الترشح.