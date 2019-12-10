استطلاع يتوقع تسريح أكثر من 5600 موظف وإغلاق آلاف المتاجر مع استمرار الاحتجاجات في هونج كونج

أفادت دراسة مسحية في هونج كونج أن أكثر من 5600 شخص سوف يفقدون وظائفهم في مجال تجارة التجزئة، كما سيتم إغلاق آلاف المتاجر خلال الشهور الستة المقبلة، مع استمرار الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عرقلة حركة البيع في هذا الموسم الذي تزدهر فيه عادة حركة الشراء والتسوق.

وأفادت الدراسة التي أجرتها نقابة مديري متاجر التجزئة في هونج كونج بأن قرابة ثلاثين بالمئة ممن شملهم الاستطلاع ذكروا أنهم سوف يخفضون العمالة لديهم، فيما ذكر 43 بالمئة منهم انهم لن يستطيعوا مواصلة العمل بعد ستة أشهر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن رئيسة النقابة أني تسي قولها خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: " إذا لم تتحسن التدفقات النقدية ولم يقدم ملاك المتاجر يد العون لنا، فسوف تكون هناك موجة من تسريح العمالة وإغلاق المتاجر".

وأضافت أنها "سوف تكون أسوأ موجة في التاريخ على الاطلاق".

واستطردت قائلة: "نحن لا نشعر بإيجابية حيال الأوضاع في كانون ثان/يناير أيضا.. نحن جميعا نحاول البقاء، فنحن نسابق ضد الزمن"

وتضمن الاستطلاع، الذي أعلنت نتائجه اليوم الاثنين، 176 مسؤولا في مجال التجزئة يديرون أعمالا تضم 4310 متجرا و8700 موظفا.