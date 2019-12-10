أكد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي جاهزية جورجينيو فينالدوم، لاعب فريقه للمشاركة أمام سالزبورج النمساوي اليوم الثلاثاء في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وكان لاعب الوسط الهولندي قد تعرض لكدمة بسيطة منعته من المشاركة مع الريدز في المباراة الأخيرة ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، إلا أن يورجن كلوب قام بضمه إلى قائمة الفريق المتجه إلى النمسا بجانب ديان لوفرين، والذي كان قد تم استبداله في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب فيتاليتي أول أمس.

وعلى النقيض من فينالدوم ولوفرين، تقرر بقاء آدم لالانا – والذي لم يشارك في مباراة بورنموث أيضًا – في ميلوود للتعافي من كدمة بسيطة كان قد تعرض لها في وقت سابق.

وقال كلوب في تصريحاته لموقع ليفربول الرسمي :"فينالدوم ولوفرين بخير؛ أما لالانا فسيبقى في ميلوود، ولكنه سيعود للتدريبات يوم الخميس، كان بإمكاننا أن نقوم ببعض المخاطرة ونضمه للقائمة، ولكننا لم نرد القيام بذلك".

وبينما لم يتحدث كلوب عن أي إصابات جديدة، ينضم لالانا إلى قائمة المصابين التي تضم فابينيو وناثانيال كلاين (الأخير سيغيب طويلًا بداعي الإصابة في الركبة).

على الجانب الآخر، سيدخل سالزبورج مباراة الغد محرومًا من خدمات أنطوان بيرنيدي وباتريك فاركاس وسيكو كويتا.

من جانبه، أكد جيسي مارش، المدير الفني للفريق النمساوي، على ضرورة تركيز اللاعبين على مهمة التأهل للمراحل الإقصائية من البطولة للمرة الأولى في تاريخ الفريق.

وأضاف :"لقد قابلت العديد من الأشخاص الذين تمنوا لنا التوفيق على مدار اليومين الماضيين، علينا أن نحافظ على تركيزنا وأن نقدم أفضل ما لدينا، نعلم أن ليفربول مر بنفس الموقف في الموسمين الماضيين، ولكننا سنكون هادئين في تعاملنا مع المباراة".