المبعوث الروسي: نبحث كل القضايا بما فيها الوجود الأمريكي بسوريا

قال المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف إن المشاركين في لقاء "أستانا" حول سوريا سيبحثون جميع القضايا المتعلقة بسوريا، بما في ذلك التواجد الأمريكي.

وقال لافرينتيف - في تصريح اليوم الثلاثاء - حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "أعتقد أننا على استعداد لمناقشة الوضع في جميع أنحاء سوريا ومسألة التواجد الأمريكي غير الشرعي في الأراضي السورية، والذي يهدف إلى استغلال مواردها الطبيعية".

وأضاف: "يتعين أن تعمل تركيا على وقف قصف حلب من قبل الإرهابيين، لأنها منطقة مسؤوليتها، مشيرا إلى أن منطقة خفض التصعيد في إدلب هي منطقة مسؤولية شركائنا الأتراك، لذلك لا يوجد أي معنى لإجراء أي نوع من العمليات الموسعة​​​.

وأوضح أن الوضع في منطقة الدوريات الروسية التركية المشتركة مستقر رغم وجود بعض الاستفزازات.

وقد انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الجولة الـ14 للمباحثات "بصيغة أستانا" حول التسوية السورية في العاصمة الكازاخية نور سلطان صباح بسلسلة مشاورات ثنائية وثلاثية بين الوفود المشاركة.