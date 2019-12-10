مسؤول أمريكي: الكويت أدركت منذ وقت طويل أهمية تنويع مصادر الدخل

أكد نائب كبير مستشاري وزارة التجارة الامريكية، في برنامج تطوير القانون التجاري مارك تيجل، أهمية القوانين التجارية في تشجيع بيئة الاستثمار لاسيما قانون الاعسار وقانون المناقصات العامة ، مضيفا أن "الكويت تتمتع بعلاقات خاصة جدا مع الولايات المتحدة".

وقال تيجل، في كلمته اليوم الثلاثاء كضيف شرف في مؤتمر (حملة كويت جديدة 2035) إن "الكويت أدركت منذ وقت طويل أهمية تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل وذلك قبل 66 عاما مضت عندما قامت بتأسيس الهيئة العامة للاستثمار والتي كانت أول صندوق سيادي في العالم".

وذكر أن اجتذاب المستثمرين يتطلب تغيير بعض القوانين والاجراءات أهمها الشفافية وقانون الاعسار فضلا عن قانون المشتريات الحكومية، مشيرا إلى خبرات الولايات المتحدة الامريكية في هذا المجال والتي من الممكن تقديمها للكويت.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في شركة مشاريع الكويت فيصل العيار، في كلمة مماثلة، إن الموقع المميز للكويت يعد محفزا لأداء دور مهم في المنطقة إضافة إلى القدرة المالية للدولة والبنية الاساسية للمجتمع مثل النظام المصرفي والقضائي وغيرها وهي التي تفتقدها الدول المحيطة.

وأكد العيار، في كلمته ممثلا عن القطاع الخاص، ضرورة العمل المنظم والايمان بقدرة الكويتيين الريادية، مشيرا إلى وجود مجموعة من المعوقات التي تحتاج إلى جهد وتطبيق فعال للقانون.