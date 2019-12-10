عشرات الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة في التشيك

تظاهر عشرات الآلاف مجددا في العاصمة التشيكية براغ ضد رئيس الحكومة، أندريه بابيس.

ووفقا لحركة "مليون لحظة من أجل الديمقراطية" المنظمة للاحتجاجات فإن نحو 60 ألف متظاهر احتشدوا اليوم الثلاثاء وسط العاصمة، ضد بابيس.

وقال رئيس الحركة، ميكولاس مينار (26 عامًا) إن رئيس الوزراء يسيء استخدام الدولة لمصلحته الشخصية.

ورفع المتظاهرون لافتات عليها شعارات تطالب بابيس بالتنحي، مثل "إلى الجحيم يا بابيس" و "الاستقالة".

ووقف المتظاهرون في بداية الاحتجاج دقيقة حداد على الأشخاص الستة الذين قتلوا على يد مسلح أمس في أحد مستشفيات مدينة أوسترافا.

وكان النائب العام في التشيك قد أعلن قبل أسبوع أنه أمر باستئناف التحقيقات الجنائية ضد بابيس البالغ من العمر 65 عاما، حيث يواجه رئيس الوزراء تهمة الاختلاس وإساءة استخدام مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي.

وحسب تقارير إعلامية فإن المفوضية الأوروبية تتهم الملياردير بابيس في تقرير محاسبات لم ينشر بعد، بتضارب مصالحه مع المصلحة العامة، بصفته رجل أعمال وسياسي في نفس الوقت.

وحسب هذه التقارير فإن المفوضية ربما طالبت التشيك بإعادة ملايين اليورو من المساعدات للمفوضية.