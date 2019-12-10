 رئيس وزراء إيطاليا: لدى خطة إصلاحات تشمل خفض الضرائب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء إيطاليا: لدى خطة إصلاحات تشمل خفض الضرائب

روما - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 - 12:37 م | آخر تحديث : الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 - 12:37 م



قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إنه لديه خطة حتى عام 2023 تشمل خفض الضرائب، وذلك في حوار مع صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كونتي اقول لدى سؤاله حول اعتقاد "واحد من بين كل إيطاليين اثنين" إن أيام هذه الحكومة في السلطة أصبحت معدودة، إن "الخلافات الأخيرة داخل الائتلاف غير بناءة، وتعطي انطباعا أن الأحزاب تحاول أن تظهر في المشهد السياسي بمفردها بدلا من العمل كفريق".

ولم يرد كونتي بصورة مباشرة على سؤال حول ما إذا كان عدم الموافقة على أجندته الاصلاحية قد يعني نهاية حكومته.

وأضاف كونتي أن حكومته أنقذت أموال الإيطاليين، مشيرا إلى أن التخفيضات الضريبية وإجراءات مكافحة التهرب الضريبي تعد جزءا من خطته للمستقبل.

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