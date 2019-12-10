تصدر اليوم الثلاثاء، هاشتاج HumanRightsDay، (اليوم العالمي لحقوق الإنسان) قائمة الأكثر تداولًا على موقع تويتر للتدوينات القصيرة في لبنان، بنحو 84 ألف تغريدة، بمناسبة الذكرى 71 على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وغرد الرئيس اللبناني ميشال عون مؤكدًا تقدير بلاده للعدالة والمساواة بين البشر، واستمرار النضال الشعبي لترسيخ حقوق اللبنانيين في العيش الكريم والحرية والعلم والأمان.

وقال عون في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة: "71 عاماً على صدور الإعلان العالمي لحقوق الانسان، ببصمة لبنانية للمفكر والسياسي شارل مالك".

وأضاف: "نحن اليوم أكثر تقديراً لهذه القيمة الإنسانية التي بتحقيقها ترتقي العدالة والمساواة بين البشر، وسنواصل نضالنا كي تترسخ حقوق اللبنانيين بالعيش الكريم والحرية والعلم والأمان".

وأثارت تغريدة "عون" "جدلًا" على تويتر؛ إذ تساءل مغردون عن مدى التزام البلاد بحقوق الإنسان وحقوق المواطن اللبناني، في ظل توتر الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تعانيها البلاد.

ودون صهر رئيس الجمهورية، النائب اللبناني شامل روكز: "اللبناني شارل مالك تصدر الصحف العالمية مشاركاً في إعداد الإعلان_العالمي_لحقوق_الإنسان، أما اليوم فاللبناني يتصدر الصحف والأخبار العالمية في انتهاك حقوق الإنسان: حرية التعبير منقوصة، حرية الاعتقاد مسيّسة، حرية التنقل مشروطة، أبسط الحقوق بالعيش الكريم منتهكة ودولة الرعاية غائبة".

وكان روكز استقال من تكتل "لبنان القوي"، مطالبا الرئيس اللبناني بتشكيل حكومة مستقلة تضمّ أصحاب الاختصاص، بعد إعلان رئيس الوزراء السابق سعد الدين الحريري استقالته في 29 أكتوبر الماضي.

كما غرد الطبيب اللبناني جرجس نمنوم: "في بلد نتنشق فيه السرطان كل يوم، وندفع فواتير التلوث بصحتنا. في بلد يُذَلُّ فيه الفقير في غرف الطوارئ في المستشفيات لأن لا جهة ضامنة له. في بلدٍ لا ضمان فيه للشيخوخة. في بلدٍ يعيش فيه الغني، أما الفقير فيموت كل يوم ألف مرة، في بلدي ما عدنا نحتفل بحقوق الإنسان".

وكتبت الإعلامية اللبنانية، سحر حسين غدار: "هذا اليوم ألطف ما يقال عنه هو كذبة مقنّعة، "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" أي حقوق وأي إنسان ومن المشرف عليها؟".

وتابعت: "كل ما تشهده الكرة الأرضية من ظلم وتنكيل ومآسي من يصرخ بوجه مسببيها وينادي بالحقوق؟ أنا أؤمن بعدالة السماء وأن للمظلوم يوم ينتصر فيه، لكن ليس على هذه الأرض".

يذكر أن الساحة اللبنانية تشهد حالة من الاحتقان السياسي، منذ اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر الماضي، مطالبة بإقالة كافة الرموز السياسية اللبنانية، وتشكيل حكومة إنقاذ، تنديدا بما وصفه المتظاهرون بـ"سوء الإدارة والفساد الحكومي".

وكان من المقرر انعقاد جلسة الاستشارات النيابية الملزمة بشأن اختيار رئيس الوزراء الجديد، أمس الاثنين، إلا أن الرئيس اللبناني أعلن تاجيل موعد الاستشارات إلى الاثنين 16 ديسمبر المقبل.