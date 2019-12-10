رئيس الأركان العراقي يبحث مع مسؤول أمريكي التعاون في المجال الأمني

بحث رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي مع مدير مكتب التعاون الأمني الأمريكي في العراق الجنرال كرودر، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الأمني وتقديم الدعم اللوجستي للقوات الأمنية على جميع المستويات.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الثلاثاء - أن الجانبين بحثا أيضًا، خلال اللقاء، تعزيز التعاون والشراكة في مجال التدريب والتسليح، بالإضافة إلى الاستمرار في دعم ومساندة القوات الأمنية عند الحاجة.

وأشاد الغانمي بالدور الكبير لقوات التحالف التي قدمت الدعم والإسناد في معارك التحرير، قائلًا: "اليوم نعمل معًا من أجل بناء منظومة عسكرية متطورة لكل صنوف الجيش العراقي بمساعدة الأصدقاء من دول التحالف وحلف الناتو".

من جهته.. هنأ الجنرال كرودر رئيس الأركان والقوات الأمنية العراقية بمناسبة يوم النصر على تنظيم (داعش) الإرهابي، مشيدًا بدور القادة والضباط والمقاتلين.