الكرملين ينفي توصُّل روسيا وأوكرانيا لاتفاق نهائي بشأن الغاز

نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف توصُّل بلاده وأوكرانيا، خلال مباحثات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس أمس الاثنين، إلى اتفاق نهائي بشأن مسألة الغاز.

وقال بيسكوف - في تصريح اليوم الثلاثاء - "إن مسألة الغاز كانت ضمن جدول الأعمال خلال مباحثات بوتين وزيلينسكي، حيث جرت جلسة المباحثات بحضور رئيس شركة (غازبروم) الروسية ونظيره الأوكراني، وقد أعرب كل طرف عن وجهة نظره، لكننا لم ننجح في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تمرير الغاز الروسي عبر أوكرانيا".

وأشار إلى الاتفاق على مواصلة الوزارات المعنية ورؤساء شركات الغاز للمباحثات لاحقا، مضيفا "لا يمكن القول إننا توصلنا إلى حل مشكلة تمديد اتفاق تمرير الغاز الروسي عبر أوكرانيا أو تسوية مسألة الشكاوى في محكمة ستوكهولم بين الجانبين".