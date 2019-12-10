الزهور يكرم أبطال الجمباز الحاصلين على بطولات دولية وعالمية

كرم مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة محمد الدمرداش لاعبي الجمباز الفني والإيقاعي والأجهزة الفنية والإدارية لفرعي الجمباز، والذين حصلوا على بطولات دولية وعالمية ومراكز متقدمة للنادى ومع المنتخبات الوطنية المختلفة.

وضمت قائمة المكرمين 70 فردا ، بواقع 35 لاعبة في الجمباز الإيقاعي، و19 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق، و12 لاعبا ولاعبة جمباز فني، وأربعة أفراد من الجهاز الفني والإداري، حيث قام رئيس النادي بمنح المكرمين شهادات تقدير وميداليات تذكارية.

وحضر للتكريم إيهاب الشريطي نائب رئيس النادي، وعلى عادل أمين الصندوق ومحمد مطيع عضو مجلس الإدارة ، طاهر صالح المدير التنفيذي، وأعضاء اللجنة الرياضية برئاسة أحمد البنا، بالإضافة أحمد الليثي مدير النشاط الرياضي، وأحمد سعيد نائب رئيس النشاط الرياضي .

ضمت قائمة المكرمين من الجمباز الفني 12 لاعبا ولاعبة هم، نور محمد ، ونورا هانى ، وليلى احمد ، ومريم وليد ، ونغم ايمن ، وسما ايمن ، ونورين محمد ، وسما محمد ، ومريم طارق ، ومنار ايمن ، واحمد مجدى ، ضم الجهاز التدريبى كلا من : علاء العركى مديرا فنيا ، واسلام ابو العلا مدربا ، ومحمود ايمن مدربا ، وعادل حسن مديرا إداريا .

وشملت قائمة اللاعبين المكرمين من الجمباز الايقاعى ٣٥ لاعبا ولاعبة هم ، سلمى محمد عبد الرؤوف ، وبريهان أيمن ، وشهد محمد ، وباكينام أيمن ، وجودى أحمد ، وليلى أنور ، ودانا أحمد ، جنى محمد ، ونور شهاب ، وفريدة محمد ، وريتاج طارق ، وسارة تامر ، وفيرونيكا هانى ، ونورما مازن ، وجنى أحمد ، وجنى خالد ، ودارين أحمد ، وكرمة عمرو ، هنا هشام ، ونورا أحمد ، ومايا أسامة، وليانا رامى ، وعاليا أحمد ، وسلمى حسام ، ومريم عمرو ، والين ، وهادية محمد ، ومريم أحمد ، وهنا خالد ، ونورين تامر ، وكارما رامى ، ولارا محمود ، ولى لى إيهاب ، وليلى أحمد ، وليان أحمد .

وضمت قائمة الجهاز الفني المكرمين للجمباز الإيقاعي كل من ، نيفين محمد نشأت المدير الفني ، والمددبات وناريمان صالح عبده ، ومريم محمد سليمان ، وعبير عبدالله كامل ، وهاجر محسن عبدالرءوف ، وهاجر محمد علي ، وإيلينا فيكتور لازاريفا ، وبسنت عادل فاروق ، وسمية محمد عبدالمنعم ، ورحمة محمد عبدالوهاب ، وهويدا فتحي صلاح الدين ، ورغدة عمر عزت ، وسارة هاني محمد ، وآيات محمد إبراهيم، ، وأميرة لطفي محمد على ، بالإضافة إلى مدربي اللياقة أحمد سرور صالح، وكريم كمال مصطفى والإداري محمد علي نبراوي .