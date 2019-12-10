مانشستر سيتي يفقد جهود ستونز أمام دينامو زغرب

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الثلاثاء استبعاد مدافعه الدولي من المباراة أمام دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء.

ولم يتدرب ستونز ، 25 عاما، مع سيتي اليوم الثلاثاء ولم ينضم للقائمة التي سافرت إلى كرواتيا لمواجهة دينامو زغرب.

وتعرض ستونز للإصابة خلال المباراة التي خسرها سيتي أمام يونايتد بهدفين مقابل هدف في ديربي مانشستر السبت الماضي.

ويعاني سيتي من أزمة في خط الدفاع منذ رحيله قائده البلجيكي فينسنت كومباني، حيث تعرض ايميريك لابورت لإصابة أبعدته عن الملاعب منذ اغسطس الماضي، قبل أن ينضم إليه ستونز، لكن الفريق الإنجليزي لم يحدد الفترة التي سيغيبها.