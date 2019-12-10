السجن 10 أعوام لـ4 أشخاص متهمين بسرقة سيارة بالإكراه في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبري، اليوم الثلاثاء، كل من: "م.ج.ع"، و"م.ص.ف"، و"ش.س.ف"، و"م.ص.ف"، بالسجن 10 أعوام؛ لاتهامهم بسرقة سيارة "ع.م.ع" بالإكراه، وذلك في القضية رقم 6173 لسنة 2019 جنايات محرم بك.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الاسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، حول بلاغ من المجني عليه يفيد بتعدى 4 أشخاص عليه وسرقة سيارته تحت تهديد السلاح، أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وكشفت تحريات المباحث عن اتفاق المتهم الأول، مع المجني عليه، بنقل بعض الأثاث بسيارته النقل من منطقة أبيس ليلًا، وعند وصوله للمكان المتفق عليه، شارك المتهمين الثاني والثالث، الأول، بالتعدي على المجني عليه بالأسلحة البيضاء، واستولوا على هاتفة المحمول، والسيارة، وتركوه مغشيًا عليه وفروا هاربين بمعاونة الرابع.

وبتقنين الإجرءات وإلقاء القبض على المقضي بحقهم، تم عرضهم على النيابة العامة، والتي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم بعضوية المستشارين: طارق محمد حافظ، وأيمن بديع لبيب، وأمانة سر، فايز بيومي القطعاني.