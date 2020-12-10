عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على «التليفزيون المصري»، صباح الخميس، جانبًا من آخر لقاء للكاتب نبيل فاروق قبل رحيله.

وتحدث فاروق، في هذا اللقاء التليفزيوني، عن مسيرته في مجال الكتابة، والأشخاص الذين شجعوا موهبته في المدرسة والمنزل.

كما تطرق أيضًا للحديث عن بداية التفكير في كتابة «الرجل المستحيل»، عندما كان في السنة الدراسية الأولى له في كلية الطب، مشيرًا إلى رفضها في البداية من كل دور النشر.

ونوهت الإعلامية جومانا ماهر، إنه سيتم عرض آخر لقاء للكاتب الراحل، نبيل فاروق، بالكامل على شاشة التليفزيون المصري، غدًا الجمعة.

وتُوفي الكاتب نبيل فاروق، مساء أمس الأربعاء، عن عمر ناهز الـ64 عامًا، وذلك إثر إصابته بأزمة قلبية.