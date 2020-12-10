وزيرة الدفاع الألمانية تطالب بالاستثمار الدفاعي لمواجهة روسيا

شددت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارنباور لدى إقرار ميزانية بلادها لعام 2021 في البوندستاغ، على ضرورة تظيف الاستثمارات العسكرية في ظل "برنامج التسلح الروسي".

وقالت: "لا يجوز أن ننخدع بأنه من الممكن الفصل بين التسلح ونزع الأسلحة والمفاوضات الدبلوماسية والقوة العسكرية. هذه قضايا موحدة. يمكنني أن أقتبس كلمات الرئيس السابق للجنة القوات المسلحة في البوندستاغ، الذي أعلن أن السياسة المتوالية لوزراء الخارجية والمستشارين من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني منذ عهد ويلي براند، تؤكد أنهم يؤيدون نزع السلاح الشامل والمفاوضات الدبلوماسية، ولكن دائما من موقع القوة".

وأضافت: "أي شخص تعامل بجدية مع برنامج التسلح الروسي يعرف ما يتحدث عنه المفوض السابق هانز بيتر بارتلز، لذلك يجب أن نستثمر في مستقبل قدراتنا الدفاعية".