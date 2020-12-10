 إيطاليا: حملة اعتقالات بتهمة تسهيل الهجرة السرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيطاليا: حملة اعتقالات بتهمة تسهيل الهجرة السرية

رويترز
نشر في: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 6:45 ص | آخر تحديث: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 6:45 ص

أعلنت مصادر أمنية إيطالية تفكيك عصابتين إجراميتين كرستا نشاطهما لتسهيل الهجرة السرية، وبيع تراخيص إقامة مزورة.

وقالت إن "العصابتين نشطتا بين المغرب وإيطاليا على تنظيم زيجات وهمية لاستصدار تراخيص إقامة للمهاجرين أو مساعدتهم على التملص من قرارات الطرد".

وأضافت: "رجال القيادة الإقليمية لقوات الشرطة المالية في صقلية، نفذوا أوامر اعتقال احترازية ضد 16 شخصا (5 في السجن و11 رهن الإقامة الجبرية) في مدن ميسينا، وكاتانيا، وبيرغامو، وتورينو وفرانكفورت".

وأوضحت الشرطة أن "الأمر يتعلق بمروجين وأعضاء مجموعتين إجراميتين تتخذان من شمال غربي صقلية مقرا لهما، تعملان على تسهيل الدخول والإقامة السرية للمهاجرين في إيطاليا".

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