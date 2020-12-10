المجاعة تتفجر في الفلبين بسبب كورونا

وجد الأربعيني دانيال أومينتو، فرصته منذ عام فى حرفة النقاشة ليترك الشارع الذي أمضى سنينا ينام فيه ويكسب رزقه من بيع القمامة ليشتري بدلا من ذلك غرفة لزوجته وابنته وليدخر بعض المال للمستقبل، ولكن الجائحة كانت أقرب من مستقبله فخسر وظيفته وبعدها غرفته وعاد ليبيت في الشارع ولكن مع زوجته وابنته وبدون طعام حتى بسبب الأزمة الاقتصادية للجائحة.

ويقول دانيال، لفرانس برس، إنه بل الكاد يحصل على وجبة أو وجبتين في اليوم بعد مضى ساعات في الطوابير على جمعيات الإغاثة، مضيفا أنه لم يعد يملك شيء بما فيها الملابس التي سرقت منه.

ويقول جومير فليريس مدير جمعية انتفاضة ضد الجوع، إن الناس أصبحوا فب الفلبين يخافون الموت جوعا أكثر من خوفهم من الموت بالفيروس، مضيفا أن البلاد لم تشهد مثل تلك المجاعة.

وذكرت جمعية سوشيال ويذر الفلبينية، أن 7.6 مليون أسرة فلبينية جربت إمضاء يوم بلا طعام خلال الـ3 أشهر الأخيرة بينها قرابة المليون والربع من الأسر تعاني أقسى أنواع المجاعات.

وأضافت الجمعية، أن اشتداد حالة المجاعات بدأت مايو الماضي بعد شهرين من بدئ الفلبين حالة الإغلاق والتي كلفت اقتصادها تراجعا بـ9.5%.

ويقول الأب فليفي يويفي مدير إحدى الجمعيات الإغاثية الكاثوليكية، إنهم يحاولون المساعدة بقدر الإمكان بتوزيع ألف وجبة من الدجاج والأرز لـ5 أيام أسبوعيا.

وأضاف فليفي، أن الأمر يزداد سوءًا إذ أن الجمعية بدأت مع 250 شخص شهر إبريل تزايدوا لـ1000 شخص خلال نوفمبر بينما يعيشأغلبهم بلا مأوي.

ويقول فليريس، إن إغلاق مصانع الطعام وترك الكثير من سلعها مكدسا ساهم بإعطاء زخم للتبرعات الغذائية ولكنها تزال غير كافية، مضيفا أن جمعيته بالمشاركة مع 40 جمعية أخرى لم يغطوا سوى 200 ألف أسرة من الـ7.6 أسرة التي تقدر بثلث أسر الفلبين.

ويذكر أن موجة الأعاصير التي ضربت الفلبين تسببت بهدم آلاف المنازل وتشريد الكثيرين.

وتعد المجاعات من أبرز مشكلات الفلبين حتى قبيل الجائحة بوجود 59 مليون شخص يعانون عدم الأمن الغذائى بحسب منظمة الفاو التابعةللأمم المتحدة.

ويقول دانيال، إن الشرطة تعاملهم كالحيوانات حين تجدهم يبيتون في الشارع ليطالب بأن تتفهم الشرطة ظروفهم ولا تنظر إليهم كأنهم بعض الخنازير رغم إن معيشتهم لا تختلف عنها كثيرا بحسب قوله.