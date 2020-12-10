ريهام عبدالغفور: سعيدة بمشاركتي السينمائية الأولى مع الفنانة يسرا

قالت الفنانة ريهام عبد الغفور، إنها المرة الأولى لها كعضو لجنة تحكيم في مهرجان القاهرة السينمائي، مضيفة أنها كانت حريصه على تقييم الأفلام القصيرة المشاركة في المسابقة بشكل دقيق.

وأضافت على هامش فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، مساء اليوم الخميس، أن فيلما المقبل «ليلة العيد» من إخراج سامح عبد العزيز، معربة عن سعادتها بمشاركتها لأول مرة في عمل إلى جانب الفنانة يسرا.

وذكرت أن قصة الفيلم تدور حول قصص لستة سيدات تعانين من الثقافة المجتمعية المحيطة بهن، مشيرة إلى أنها تقرأ حاليًا عدة أعمال درامية لرمضان المقبل.

وانطلقت، الأسبوع الماضي، الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يعرض هذا العام 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكُرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.