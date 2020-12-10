أكدت وزارة الصحة استعدادها لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، من خلال تلبية احتياجات المستشفيات من الأكسجين الطبي، ورفع كفاءة شبكات الغازات بالمستشفيات وتطويرها بما يلزم من خلال التعاون مع القطاع الخاص، وتوفير مخزون استراتيجي من الأكسجين.

‏كما عملت الوزارة على إشراك مستشفيات القطاع الخاص مع مستشفيات وزارة الصحة في تقديم الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا، والالتزام بالضوابط التي وضعتها الدولة في الخدمات المقدمة بتلك المستشفيات، على أن تقوم الوزارة بتلبية احتياجات تلك المستشفيات من الأدوية ضمن بروتوكول العلاج المحدث لفيروس كورونا، وكافة المستلزمات الوقائية اللازمة.

وأكدت الوزارة، وضع البروتوكول المحدث لعلاج فيروس كورونا في نسخته الرابعة، والذي يعد عملا قوميا هدفه الوصول إلى أفضل النتائج في علاج المصابين بالفيروس، وأن تحديث البروتوكول يشمل اعتماد أدوية جديدة أكثر فاعلية في علاج المصابين، كما يشمل البروتوكول تقسيما جديدا للحالات المرضية، وكذلك معاملات الخطورة للحالات المصابة بالفيروس، بالإضافة إلى تحديث أجهزة دعم الأكسجين لتقليل استخدام أجهزة دعم التنفس الصناعي.

وأشارت الوزارة إلى تدريب الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية لمواجهة الموجة الثانية للفيروس بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب التوسع في مستشفيات العزل، لاستيعاب جميع حالات الإصابة الحالية، أو تضاعفها خلال الفترة المقبلة أثناء ذروة الموجة الثانية للفيروس.

ومن ناحية أخرى، سجلت وزارة الصحة 421 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 19 حالة جديدة.

وأكدت الوزارة خروج 161 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104 آلاف و74 حالة حتى مساء الأربعاء.