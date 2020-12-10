الولايات المتحدة تسجل عددا قياسيا للوفيات اليومية بفيروس كورونا يلامس 3 آلاف حالة

حطمت أحدث أعداد الوفيات اليومية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأعداد الحالات التي تم إيداعها في المستشفيات، الأرقام القياسية في الولايات المتحدة يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي).

وأظهرت البيانات الصادرة عن "مشروع تتبع كوفيد"، أن هناك 3054 حالة وفاة تم تسجيلها، وهو أعلى إجمالي يتم تسجيله في يوم واحد حتى الآن، ويأتي بزيادة قدرها نحو 300 حالة وفاة عن الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في مايو الماضي.

كما تم نقل أكبر عدد على الإطلاق من الأشخاص، وهو 106 آلاف و688 حالة، إلى المستشفيات وفقا لـ "مشروع تتبع كوفيد"، وهو العدد الأحدث ضمن سلسلة من الأرقام القياسية اليومية على مدار أسابيع.

على صعيد متصل، أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الصادرة يوم الأربعاء، تسجيل البلاد لرقم قياسي من الاصابات بلغ215 ألفا و860 حالة جديدة في اليوم السابق.

وارتفع عدد الحالات الجديدة المسجلة يوميا إلى أكثر من 200 ألف في المتوسط.

ورغم أن إطلاق اللقاحات صار وشيكا، يتوقع خبراء الصحة أن تتسبب عطلات أعياد الميلاد (الكريسماس) المقبلة في تأجيج ارتفاع أعداد الاصابات واسع نطاق.

وقد سجلت الولايات المتحدة، التي يبلغ تعدادها السكاني نحو 330 مليون نسمة، 4ر15 مليون إصابة منذ بداية ظهور الوباء، كما تقترب من تسجيل 300 ألف حالة وفاة.