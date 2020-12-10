جوارديولا: أجويرو لن يشارك أساسيا في ديربي مانشستر

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، موقف الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم الفريق العائد من الإصابة في المباراة المقبلة للفريق ضد جاره مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم السبت.

وقال جوارديولا ردا على سؤاله عما إذا كان أجويرو سيبدأ كأساسي ضد يونايتد،: «لا، أمام مارسيليا لعب 25 دقيقة وسجل هدفا، لذا فالأمر خطوة بخطوة، ستظل غريزته للتسجيل موجودة دائما، لقد تدرب 3 أو 4 مرات معنا قبل المباراة، وكانت ردة فعله بعد العودة من الإصابة جيدة».

وأضاف المدرب الإسباني: «أنا سعيد حقا بالطريقة التي لعب بها الفريق خلال مرحلة المجموعات من دوري الأبطال، خاصة بالطريقة التي لعبنا بها في كل المباريات بلا استثناء».

وأتم: «سجلنا أهدافا، واستقبلنا هدفا واحدا فقط، وبشكل عام كان الأداء جيدا، نحن الآن في الدور التالي، كل الفرق التي تأهلت رائعة، ستكون القرعة مثيرة للاهتمام».

يذكر أن النجم الأرجنتيني سجل هدفا بعد 10 دقائق فقط من دخوله كبديل في الفوز 3-0 على مارسيليا بالجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا.