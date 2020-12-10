ألمانيا: ضبط رجل حاول تهريب 350 ألف يورو في سرواله الداخلي وحذائه

ضبط سلطات الجمارك الألمانية، رجلا في مطار دوسلدورف، حاول تهريب 350 ألف يورو في سرواله الداخلي وحذائه.

في البداية عثرت الشرطة الاتحادية على 250 ألف يورو داخل نعلي الحذاء المعدين خصيصا لهذا الغرض، وتم استدعاء موظفي الجمارك الذين ضبطوا بدورهم 100 ألف يورو أخرى داخل السروال الداخلي للرجل المنحدر من مدينة دوسلدورف والذي كان في طريقه إلى تركيا.

وقال متحدث باسم الجمارك، اليوم الخميس، إن غالبية الأوراق المهربة من فئة الـ500 يورو، وتابع أنه حصل على المال من أحد المعارف وكان من المفترض نقله إلى تركيا وذكر أن الرجل لم يتمكن من تذكر اسم هذا الشخص ولا بيانات اتصالاته.

وتبحث السلطات فيما إذا كان هذا المال من مصدر مشروع وما إذا كانت هناك أدلة على غسل أموال، ويجري التحقيق مع الرجل - 50 عاما، بتهمة عدم الإبلاغ عن قيمة المال الذي كان بحوزته حيث يتعين على المسافر الإبلاغ عن المال الذي بحوزته في السفر والوصول إذا زادت قيمته عن 10000 يورو.