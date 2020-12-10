دراسة: عشر السكان فقط سيحصلون على لقاح كورونا في 70 دولة

خلصت دراسة نشرها موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي إلى أن شخصا واحدا من كل 10 أشخاص سيحصل على لقاح كورونا في حوالي 70 دولة، وأن الدول الغنية قد "احتكرت" اللقاحات مسبقا.

وحسب الموقع، فقد قدر تحالف "لقاح الشعب"، وهو شبكة مكونة من جمعيات خيرية مثل منظمة العفو الدولية وأوكسفام، اليوم الأربعاء، أن زهاء 70 دولة ستكون قادرة على تطعيم واحد فقط من كل 10 أشخاص من مواطنيها في العام المقبل إن لم تحصل على المساعدة.

كما أشارت الدراسة إلى أن مجموعة من أغنى دول العالم لديها "ما يكفي لتطعيم جميع سكانها زهاء 3 مرات".

وافترضت تلك الإحصائية أن جميع اللقاحات قيد التجارب السريرية حاليا، ستتم الموافقة عليها للاستخدام، مشيرة إلى أن وسط حالة من عدم اليقين في وقت سابق من هذا العام حجزت دول مثل الولايات المتحدة مئات الملايين من جرعات اللقاح من العديد من الشركات المصنعة كخطوة استباقية.

ووفق الدراسة، فإن الدول الغنية متهمة بـ"كدس" لقاحات كورونا، مما يترك الدول الفقيرة في خطر مواجهة تفشي المرض لسنوات.

ووصف ستيفن كوكبيرن رئيس قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية تلك الاستراتيجية بأنها "احتكار".

وقال في بيان صحفي إن احتكار اللقاحات يقوض بنشاط الجهود العالمية لضمان حماية الجميع في كل مكان من COVID-19. وأضاف: الدول الغنية لديها التزامات واضحة في مجال حقوق الإنسان، ليس فقط بالامتناع عن الأعمال التي قد تضر بالحصول على اللقاحات في أماكن أخرى، ولكن أيضا للتعاون وتقديم المساعدة للدول التي تحتاج إليها.