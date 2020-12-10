إبراهيم عيسى: هنفضل لإمتى نستهلك مشاعرنا وعواطفنا في كراهية الغرب؟

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن لقاح كورونا قادم، معقبًا: «قد توصل العلم والعقل ومعامل الأبحاث ومراكز الدراسات والشركات إلى تطعيم للفيروس».

وأضاف، أثناء تقديمه برنامج «حديث القاهرة» عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أن العلم انتصر على جائحة كورونا في النهاية، متسائلًا: «مين بقى انتصر للعلم؟».

وتابع: «التيارات الدينية في كل العالم بما فيه كل الأديان بيبصوا على أسباب غيبية ودينية، لكن اللي دور على الحل واللي اشتغل على اللقاح هم من انتصروا للعلم والطب والعقل».

وتساءل: «إحنا فين من الإنسانية والحضارة؟ إحنا كمجتمع عربي هنفضل لامتى طول الوقت نستهلك مشاعرنا وعواطفنا في كراهية الغرب؟.. وفي نفس الوقت قاعدين منتظرين الغرب هيبعتلنا اللقاح امتى وبنتعاقد مع الشركات ودول الغرب على إننا نعمل خطوط إنتاج للقاح بتاعهم».

وذكر أن اللقاح يأتي من الغرب، مضيفًا: «لما تبص على الدول العربية واللي بتقول على نفسها إسلامية ونقعد نتأمل عطاء المجتمعات دي للإنسانية في جائحة مثل كورونا، وقفنا مع العالم؟ انتصرنا للإنسانية؟ أنقذوا البشرية او ساهمنا في ذلك؟ ولا كنا التُّبع التابعين الناظرين؟»، بحسب تعبيره.

واستطرد: «االي اكتشفوا واللي عملولنا لقاح من كل الأديان ومافيش مشكلة خالص.. الحديث ليس عن الأديان ولكن المجتمع اللي أفرز هؤلاء واللي عنده مجتمع علمي قادر على إنقاذ البشرية»، مواصلًا: «البشرية كانت منتظرة دولة إسلامية تكتشف اللقاح ولا كانت مركزة على الغرب اللي هينتج اللقاح؟».