أصدرت وزارة المالية، تقريرا لرصد أبرز المؤشرات عن الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي 2019/2020، ورصد تقرير التحدي والإنجاز أبز التقارير التي صدرت عن مؤسسات دولية لتقيم الاقتصاد المصري.

وأشار إلى ما ذكرته مؤسسة «بلومبرج» بأن الاقتصاد المصري ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام ٢٠٢٠، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم بنسبة ٣,٦٪، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من ١٠٨٪ في العام المالي ٢٠١٦/ ٢٠١٧، إلى ٨٨٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٠.

ولفت التقرير إلى تحقيق فائض أولي ١,٨٪ في العام المالي الماضي، بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.

وذكر تقرير «التحدي والإنجاز لعام ٢٠٢٠»، أن مؤشر أداء «مديري المشتريات» سجل أعلى معدل منذ ٦ سنوات في شهر أكتوبر الماضي؛ بما يعكس ثقة أكبر ٤٠٠ شركة بالقطاع الخاص، وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية، وبرامج التحفيز المالي التي تُسهم في دفع النشاط الاقتصادي، وتحسن مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية وطلبات التصدير رغم «الجائحة»، وبذلك تكون مصر من الدول التي بدأ فيها أداء القطاع الخاص يستعيد عافيته.