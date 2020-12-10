 محافظ المنيا يكرم وكيل وزارة الزراعة بعد بلوغه سن المعاش - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ المنيا يكرم وكيل وزارة الزراعة بعد بلوغه سن المعاش

ماهر عبد الصبور:
نشر في: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 7:25 م | آخر تحديث: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 7:25 م

كرم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المهندس عبد العاطي صديق وكيل وزارة الزراعة لبلوغه سن المعاش، وما قدمه في خدمة القطاع الزراعي، وتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة.

وأشاد المحافظ، بما تم إنجازه خلال فترة توليه وكيلا لوزارة الزراعة، مؤكداً أن التكريم جزء واجب تجاه الأشخاص الذين جدوا وعملوا بإخلاص، موجها له الشكر والتحية على ما قدمه طوال حياته العملية.

من جانبه، قدم المهندس عبد العاطي صديق، الشكر للمحافظ، لما استشعره من حب وحفاوة لتكريمه، وامتنانه لكل مشاعر الصدق والوفاء التي لمسها، وداعيا من سيخلفه بضرورة الاستمرار في العمل واستكمال المسيرة بكل جهد وإخلاص.

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