ترامب يعلن اعتراف أمريكا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيعه مرسوما يقر باعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، التي تعتبرها المغرب منطقة مغربية خالصة، ولا تعترف بذلك العديد من دول الجوار.



وتخوض الدولة المغربية معارك ممتدة منذ عقود ضد منظمة البوليساريو التي تتزعم دعوات استقلال الصحراء الغربية، وتعترف بها بعض الدول.



وأضاف ترامب: إن المغرب يعترف بالولايات المتحدة منذ عام 1777، ومن المنطقي الآن الاعتراف بسيادتها على الصحراء الغربية.



وتزامن هذا الإقرار مع إعلان ترامب موافقة المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما.