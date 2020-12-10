أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" الإحصائيات المحدثة المتعلقة بالشحن الجوي لشهر أكتوبر، والتي أظهرت مواصلة تحقيق الطلب على الشحن الجوي تحسناً، ولكن بوتيرة أبطأ بالمقارنة مع شهر سبتمبر، وبمعدلات أقل بالمقارنة مع السنوات السابقة.

وأظهرت البيانات انخفاض الطلب العالمي على الشحن الجوي المقاس بالكيلو متر لكل طن بمعدل 6.2%، بالمقارنة مع مستويات أكتوبر خلال العام الماضي -7.5% على عمليات الشحن الدولية، ويعد هذا المعدل تحسناً عن نسبة 7.8% للهبوط المسجل على أساس سنوي في شهر سبتمبر، إلا أنه أكثر بطئاً بالمقارنة مع نمو الطلب على أساس شهري خلال سبتمبر، والذي سجل 4.1% (1.1% لعمليات الشحن الدولية).

كما تقلصت سعة الشحن العالمية المتوفرة والمقاسة بالكيلو متر لكل طن بمعدل 22.6% خلال شهر أكتوبر (24.8% أقل بالنسبة لعمليات الشحن الدولية)، بالمقارنة مع العام الماضي، والذي يعد تقريباً أكبر بأربع أضعاف من الانكماش في الطلب، الأمر الذي يشير مواصلة تسجيل السعة انخفاضات حادة وشديدة.

وسجل كل من إقليم أمريكا الشمالية وإفريقيا نمواً في الطلب على أساس سنوي 6.2% و2.2% على التوالي، في حين سجلت باقي الأقاليم معدلات سلبية على أساس سنوي وبالمقارنة مع العام الماضي.

وقال ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي أن قطاع الشحن يشهد تحديات في مواجهة النقص في السعة؛ بسبب التوقف المستمر لطائرات الركاب في المدرجات.

وعلى الرغم من أن الشحن الجوي عادة ما يكون أكثر نشاطاً خلال فترة نهاية العام، حيث يقوم المتسوقون بطلب منتجاتهم عبر المنصات الرقمية والتي يتم توصيل 80% منها عن طريق الجو، فإن أزمة سعة الشحن ستؤثر بشكل كبير على الأشهر الأخيرة من 2020، كما سيصبح الوضع أكثر خطورة عند البدء بنقل وتوزيع لقاح فيروس كورونا حالما يكون جاهزاً.