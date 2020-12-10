إيران: الفرصة الأخيرة لعودة أطراف الاتفاق النووي إلى التزاماتهم تشارف على الضياع

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أعلن مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان أن الفرصة الأخيرة لعودة أطراف الاتفاق النووي إلى التزاماتهم تشارف على الضياع.

وخلال لقائه السفير الروسي لدى طهران ليفان جاغاريان قال عبد اللهيان: "قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر يمثل الفرصة الأخيرة لعودة أطراف الاتفاق النووي إلى التزاماتهم والتي على وشك أن تنقضي".

وأضاف: "طهران وموسكو ولحسن الحظ يمضيان بخطوات راسخة في المسار العملي للعلاقات الاستراتيجية، والعلاقات البرلمانية والسياسية والاقتصادية للبلدين متنامية، وتنمية العلاقات الثقافية تعتبر بنية تحتية مناسبة لتعزيز التعاون بشكل شامل".

وتابع: "فضلا عن السلوك العدائي الأمريكي، فإن الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) قد نقضت عهودها تجاه الشعب الإيراني ولم تحافظ على التزاماتها عمليا في الاتفاق النووي، وفي هذا الإطار فإن البيان الأخير الصادر عنها هو أيضا تكرار قبيح لنقض العهود".