ناشط فنزويلي يسعى للحصول على دعم من كولومبيا ضد مادورو

زار المعارض الفنزويلي ليوبولدو لوبيز اليوم الخميس كولومبيا ، وذلك للحصول على دعم دولي ضد رئيس بلاده نيكولاس مادورو.



ووصل لوبيز إلى بوجوتا بعد أربعة أيام فقط من تحقيق تحالف مادورو اليساري فوزاً ساحقاً في الانتخابات البرلمانية التي قاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية.



وحصل التحالف على ما لا يقل عن 253 مقعدا من أصل 277 مقعدا في الجمعية الوطنية فيما لايزال يتعين حسم ثلاثة مقاعد ، طبقا للنتائج الرسمية.



وفقد زعيم المعارضة خوان جوايدو ، الذي اعترفت به عشرات الدول رئيسا مؤقتا لفنزويلا ، السيطرة على المؤسسة الحكومية الوحيدة التي كانت مازالت في أيدى المعارضة .



ويُنظر إلى لوبيز على أنه يحاول حشد الدعم للجزء الذي يقوده جوايدو من المعارضة، التي ضعفت بعد نحو عامين من المحاولات الفاشلة للإطاحة بمادورو.