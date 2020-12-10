الادعاء السويسري يطلب فتح تحقيق مع إنفانتينو لاستخدامه طائرة خاصة

طالب ستيفن كيلر المدعي العام السويسري الخاص، اليوم الخميس، بضرورة فتح تحقيق جنائي ضد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في سويسرا.

وقال كيلر في بيان "هناك مؤشرات واضحة على السلوك الإجرامي لرئيس فيفا" ، مشيرا إلى استخدام إنفانتينو طائرة خاصة.

وتم تكليف كيلر بالنظر في الاتصالات المشكوك فيها بين إنفانتينو ومايكل لاوبر، المدعي العام السويسري السابق.

واستقال لاوبر من منصبه مؤخرا بعد أن تم الكشف عن عقده اجتماعا سريا غير موثق مع إنفانتينو، في وقت كان فيفا، الذي يتخذ من مدينة زيورخ السويسرية مقرا له، يخضع مسؤولوه لتحقيق يتعلق باتهامهم بالفساد.

كما بحث كيلر في استخدام إنفانتينو طائرة خاصة للسفر من سورينام إلى سويسرا، ووجد أنه ربما يكون قد ارتكب سوء إدارة جنائي .

ورغم ذلك، فإن الأمر متروك لمكتب المدعي العام ليقرر ما إذا كان سيبدأ تحقيقا جنائيا رسميا من عدمه مع رئيس فيفا.

وصرح متحدث باسم المكتب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه لا توجد نية لفتح مثل هذا التحقيق ضد إنفانتينو في هذه المرحلة ، مشيرا إلى أن كيلر لم يقدم استنتاجاته بعد.