قال الدكتور رضا عبد الحليم مدير عام بمنطقة الأهرامات الأثرية بوزارة السياحة والآثار، إن افتتاح المتحف المصري الكبير في 30 يونيو العام المقبل احتمال كبير وارد، مشيرًا إلى أنه أكبر متحف في العالم.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، أن الوزارة تعمل على تمهيد مكان ما بين المتحف والأهرامات؛ لزيارات اليوم الواحد التي يقوم بها السائحين القادمين إلى القاهرة.

وعن المخطط الاستراتيجي لمنطقة أهرامات الجيزة، أشار إلى أن المنطقة بها قرارات إزالة لم تُنفذ منذ عام 1988، متابعًا: «عند حصر التعديات، ليه كل ما أروح ألاقي سكان قاعدين؟»، وفقًا لتعبيره.

ولفت إلى أن التعديلات الجديدة للقانون تصنف التعدي على أرض الآثار والبناء بارتفاع مخالف جناية، قائلًا إنه حرر محاضر بحق أبراج الهواتف المحمول في المنطقة الأثرية.