المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت: التحقيق يتم بدقة وتأن وبدون تسرع

أكّد المحقق العدلي في ملف الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي في مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، أن التحقيق في الانفجار يتم بدقة وتأن ولكن من دون تسرع بحسب بيان صدر مساء اليوم الخميس عن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى .



وأوضح البيان أن المحقق العدلي "أرسل كتابا مرفقا بمستندات، إلى المجلس النيابي بتاريخ 24/11/2020، اعتبر فيه أنه يتبين من التحقيقات الاستنطاقية التي قام بها، وجود شبهات جدية تتعلق ببعض المسؤولين الحكوميين".



وتابع البيان أنه "قرر استجواب عدة أشخاص بصفة مدعى عليهم من بينهم: رئيس الحكومة ووزراء وأحد رؤساء الأجهزة الأمنية، ووكيل بحري. كما قرر الاستماع الى أحد المسؤولين العسكريين السابقين بصفة شاهد، واستمع الى أربعة شهود آخرين".



وقال البيان أن المحقق العدلي "أرسل طلب تعاون دوليا إلى منظمة الأمم المتحدة بشخص ممثلها القانوني، بغية إيداعه أي صور جوية ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية التابعة لأي دولة من الدول المنتمية إليها والعائدة ليوم 4/8/2020، أو أي معلومة عن تحرك جوي أو بحري حربي رصدته القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، بواسطة راداراتها العسكرية، في النطاق الجوي والبحري اللبناني".



وأضاف أنه "ورده جواب من قاضيي التحقيق الفرنسيين المولجين بالتحقيق المفتوح في باريس، حول مقتل وجرح مواطنين فرنسيين في انفجار مرفأ بيروت، يفيد أن النتائج المخبرية، لن تصدر قبل شهر شباط /فبراير/ أو آذار/ مارس 2021".